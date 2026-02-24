В Пенсионном фонде объявили о массовом перерасчёте пенсий в 2026 году

Пенсионный фонд России (ПФР) официально объявил о предстоящей крупной корректировке страховых пенсий в 2026 году. Перерасчёт коснётся миллионов россиян, которые продолжали работать после выхода на пенсию.

Как пояснили в ведомстве, речь идёт о ежегодном беззаявительном пересчёте пенсионных выплат для работающих пенсионеров, который проводится автоматически 1 августа. В 2026 году процедура будет масштабной, поскольку в расчёт впервые будут включены страховые взносы, накопленные за 2025 год.

«В августе будущего года мы проведём традиционный перерасчёт пенсий для граждан, которые трудились в 2025 году и имели официальный доход. Увеличение коснётся тех, за кого работодатели исправно уплачивали страховые взносы в ПФР», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Кому увеличат выплаты и на сколько?

Повышение получат работающие пенсионеры, чьи работодатели перечисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование в 2025 году.

Размер прибавки строго индивидуален и рассчитывается по формуле, основанной на сумме накопленных пенсионных баллов (ИПК). Максимальная прибавка в 2026 году, как ожидается, составит до 360 рублей в месяц. Это эквивалентно стоимости 3-х пенсионных баллов (с учётом их стоимости на 2026 год, которая будет известна позже). Больше этого лимита начислено быть не может, даже если на счету пенсионера скопилось больше баллов.

Как происходит перерасчёт?

Процедура полностью автоматизирована и не требует от пенсионера подачи заявлений или посещения отделений ПФР. Все данные о страховых взносах поступают в фонд от работодателей в электронном виде.

«Гражданину не нужно ничего предпринимать. Мы сами обработаем информацию о новых пенсионных коэффициентах и увеличим выплату с 1 августа. Уведомление о новом размере пенсии поступит вместе с обычной выплатой», — добавили в ПФР.

Эксперты отмечают, что эта мера — важная составляющая поддержки старшего поколения, позволяющая повышать доходы тех, кто, выйдя на пенсию, продолжает вносить вклад в экономику страны.