В России отменят пенсионную реформу?

В ряде онлайн-источников и социальных сетей распространяется непроверенная информация о якобы предстоящей отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию уже летом 2026 года. Данные сообщения не соответствуют действительности.

Официальные представители Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России (ПФР) категорически опровергают эту информацию.

Официальная позиция

«Действующий федеральный закон, устанавливающий общеустановленный пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, не меняется. Никаких законодательных инициатив о его изменении или возврате к прежним значениям (60 и 55 лет соответственно) в 2026 году не вносилось и не рассматривается. Распространяемые слухи безосновательны», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ПФР подчеркнули, что текущие параметры пенсионной системы являются стабильными и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Все изменения, если они будут, носят исключительно эволюционный характер, широко обсуждаются экспертами и общественностью и заблаговременно анонсируются.

Что происходит на самом деле?

Летом 2026 года, согласно действующему законодательству, действительно произойдут важные, но совершенно иные изменения:

Автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, который пройдет 1 августа. Он коснется только тех, кто продолжал работать в 2025 году, и будет основан на сумме перечисленных работодателем страховых взносов. Продолжается реализация поэтапного повышения пенсионного возраста, начатого в 2019 году. В 2026 году на заслуженный отдых выйдут граждане, достигшие установленного законом порога (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин).

Предостережение от мошенников

Подобные фейковые новости часто используются мошенниками для обмана доверчивых граждан. Злоумышленники могут предлагать «помощь» в оформлении «льготного» выхода на пенсию или получении «компенсации» за моральный ущерб, требуя за это личные данные или деньги.