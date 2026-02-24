В России с 1 марта граждан ждут изменения пользования цифровыми сервисами

С 1 марта в России начнут действовать новые правила работы цифровых сервисов.

Как пояснила в комментарии RT старший преподаватель РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Чирикова, сервисы больше не смогут списывать деньги с банковских карт, которые пользователь удалил из аккаунта.

Если человек отказался от подписки и отвязал платёжный метод, продавец обязан прекратить автоматические списания. Использовать ранее сохранённые реквизиты будет запрещено.

Изменения закреплены в законе «О защите прав потребителей». Теперь отказаться от использования платёжных данных можно в электронной форме, без звонков и дополнительных заявлений. Любое списание должно подтверждаться пользователем.

При этом юрист уточнила, что контроль за активными подписками остаётся за клиентом. После отмены подписки сервис не вправе удерживать средства. В случае незаконного списания деньги можно вернуть.