В ВТБ ожидают продолжение перетока средств с депозитов в инвестпродукты

В 2025 году состоятельные клиенты ВТБ переложили с закрываемых вкладов в инвестиционные продукты более 226 млрд рублей, а их совокупный инвестиционный портфель превысил 2,6 трлн рублей. Количество клиентов, которые одновременно и держат депозит, и инвестируют, выросло почти на 40%. На них приходится половина общего портфеля рублевых вкладов состоятельного сегмента банка.

«Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. В 2026 году ожидаем продолжение перетока средств с депозитов и накопительных счетов в инвестиционные продукты», – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Несмотря на то, что накопительные продукты все еще дают доходность выше инфляции, являясь безрисковым и простым инструментом, инвестиции способны обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте, считает эксперт. А сочетание депозита и инвестиционных продуктов может стать оптимальной стратегией по сохранению и приумножению капитала.

К традиционно популярным инструментам инвестирования, таким как облигации, облигационные фонды и фонды денежного рынка постепенно добавляются фонды недвижимости. Только за январь 2026 года инвестиции в них превысили 6 млрд руб.