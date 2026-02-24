В январе в Новосибирской области пропали 60 человек

В январе 2026 года в Новосибирской области зарегистрировали 60 заявок о пропаже людей. Такие данные озвучили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По информации издания «АиФ-Новосибирск», 49 человек удалось обнаружить живыми. В одном случае подтвердили гибель, ещё одного пропавшего продолжают искать. Кроме того, волонтёры помогли установить местонахождение двух родственников разыскиваемых.

«ЛизаАлерт» — добровольное поисково-спасательное объединение, которое занимается розыском пропавших детей и взрослых. Участники отряда выезжают на поиски, координируют работу добровольцев и взаимодействуют с экстренными службами региона.