сегодня
24 февраля, 19:12
культура

В январе в Новосибирской области пропали 60 человек

Фото: Сиб.фм / ПСО "ЛизаАлерт" в Новосибирской области
В январе 2026 года в Новосибирской области зарегистрировали 60 заявок о пропаже людей. Такие данные озвучили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По информации издания «АиФ-Новосибирск», 49 человек удалось обнаружить живыми. В одном случае подтвердили гибель, ещё одного пропавшего продолжают искать. Кроме того, волонтёры помогли установить местонахождение двух родственников разыскиваемых.

«ЛизаАлерт» — добровольное поисково-спасательное объединение, которое занимается розыском пропавших детей и взрослых. Участники отряда выезжают на поиски, координируют работу добровольцев и взаимодействуют с экстренными службами региона.

Игорь Кириченко
Журналист

