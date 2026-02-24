Взрыв у Савеловского вокзала: погиб полицейский, двое ранены

Число пострадавших в результате ночного происшествия на площади Савеловского вокзала увеличилось. По уточнённым данным Следственного комитета, один сотрудник Госавтоинспекции погиб на месте, ещё двое полицейских госпитализированы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Ранее в МВД сообщали об одном погибшем и одном пострадавшем. По версии следствия, в ночь на 24 февраля злоумышленник совершил действия, повлёкшие гибель и ранения сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.