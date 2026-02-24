82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 14:41
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 14:41
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 14:05
общество

Взрыв у Савеловского вокзала: погиб полицейский, двое ранены

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Число пострадавших в результате ночного происшествия на площади Савеловского вокзала увеличилось. По уточнённым данным Следственного комитета, один сотрудник Госавтоинспекции погиб на месте, ещё двое полицейских госпитализированы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Ранее в МВД сообщали об одном погибшем и одном пострадавшем. По версии следствия, в ночь на 24 февраля злоумышленник совершил действия, повлёкшие гибель и ранения сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.