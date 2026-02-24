Жители Новосибирска в марте смогут увидеть лунное затмение

В Новосибирске 3 марта можно будет наблюдать частичное лунное затмение.

По словам старшего методиста Большого Новосибирского планетария Андрея Никифорова, оно начнётся около 19:10 и продлится до 20:16, если погода позволит. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Во время явления луна станет менее яркой, а в бинокль можно будет разглядеть тень Земли. При полном затмении небесное тело приобретает красный оттенок из-за преломления света и пыли в орбите. Специалист советует фотографам использовать городской пейзаж — это красиво дополнит кадр.

Лунные затмения происходят лишь 1–2 раза в год. Следующее запланировано на 28 августа, но новосибирцы его не увидят. По словам Никифорова, явление не оказывает влияния на метеочувствительных людей.