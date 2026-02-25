82.76% -1.2
Новосибирский мужчина устроил стрельбу в кафе и ранил двоих

В Дзержинском районе Новосибирска сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу в кафе и ранил двух женщин.

Сообщение о происшествии поступило ночью из заведения на проспекте Дзержинского. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили злоумышленника с пистолетом и оперативно обезвредили его, после чего задержали.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, 43-летний новосибирец спровоцировал конфликт и начал стрелять из травматического оружия по посетителям. В результате две женщины получили телесные повреждения. На место вызвали скорую и полицию, возбуждено уголовное дело.

