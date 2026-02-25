Пикантные кадры моделей Playboy всплыли в Новосибирске

Сибирские модели подогрели интерес аудитории яркими публикациями в разгар февраля. В центре обсуждения оказались известные представительницы региона, давно привлекающие внимание глянца и светской хроники.

Уроженка Бердска Елена Перминова вновь стала темой обсуждений после появления на встрече в прозрачном платье. Модель, воспитывающая четверых детей, продемонстрировала уверенную форму, чем вызвала активную реакцию подписчиков.

Новосибирская модель Виктория Кузнецова, известная как Бейби Тери, выбрала иной образ. В соцсетях она опубликовала фотографии из спортзала, подчеркнув спортивную подготовку и татуировки.

Публикации вызвали неоднозначную реакцию: часть аудитории поддерживает смелые образы, другие задаются вопросом о границах откровенности в публичном пространстве.