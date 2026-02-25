82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 07:23
пробки
3/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 07:23
пробки
3/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 05:17
общество

Пикантные кадры моделей Playboy всплыли в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / архив МК в Новосибирске / соцсети; Бейби Тери / ВКонтакте
Подпишитесь на Telegram-канал

Сибирские модели подогрели интерес аудитории яркими публикациями в разгар февраля. В центре обсуждения оказались известные представительницы региона, давно привлекающие внимание глянца и светской хроники.

Уроженка Бердска Елена Перминова вновь стала темой обсуждений после появления на встрече в прозрачном платье. Модель, воспитывающая четверых детей, продемонстрировала уверенную форму, чем вызвала активную реакцию подписчиков.

Новосибирская модель Виктория Кузнецова, известная как Бейби Тери, выбрала иной образ. В соцсетях она опубликовала фотографии из спортзала, подчеркнув спортивную подготовку и татуировки.

Публикации вызвали неоднозначную реакцию: часть аудитории поддерживает смелые образы, другие задаются вопросом о границах откровенности в публичном пространстве.

Фото Пикантные кадры моделей Playboy всплыли в Новосибирске 2

Фото Пикантные кадры моделей Playboy всплыли в Новосибирске 3

Фото Пикантные кадры моделей Playboy всплыли в Новосибирске 4

Фото Пикантные кадры моделей Playboy всплыли в Новосибирске 5

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.