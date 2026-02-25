82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

Такого холода не было 114 лет. В Новосибирске назвали март с температурой -40

Фото: Сиб.фм
Самый суровый мартовский день в истории Новосибирска пришёлся на 1912 год.

Тогда в Новониколаевске температура опустилась до −40,0 °C. Этот показатель остаётся абсолютным минимумом уже более века и напоминает, насколько жёсткой могла быть сибирская весна.

В марте 1915 года столбики термометров показывали −36,4 °C. Позднее, в 1958-м, фиксировали −36,1 °C, а в 1971 году — −35,9 °C. Даже в конце XX века холод возвращался: 5 марта 1999 года температура снова достигла −36,4 °C.

Подобные значения сегодня случаются редко. Однако резко континентальный климат города по-прежнему отличается резкими перепадами, где разница между зимними минимумами и летними максимумами превышает 90 градусов.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
