82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 16:32
пробки
4/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 16:32
пробки
4/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 14:36
Авто

В Новосибирске автоэксперт Ашурков назвал главные ошибки проектирования четвертого моста

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Технический запуск четвертого моста через Обь в Новосибирске не решил проблему пробок в городе. По мнению руководителя новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, дело не только в том, что не вся инфраструктура переправы работает на полную, а в допущенных ошибках еще на стадии проектирования. Своей точкой зрения он поделился с Сиб.фм. Далее от лица эксперта.

С самого начала общественники, эксперты, некоторые депутаты говорили о том, что проект моста в том виде, как его предлагалось построить, он вызывал много вопросов как раз в связи с тем, что на правом берегу заезд на мост есть только с Ипподромской. И сейчас мы как раз видим результаты этого ошибочного решения. Получается, весь поток, который приходит с моста, он попадает на Ипподромскую, а дальше у нас только Ипподромская, деваться особо-то некуда. И поэтому начинают забивать ближайшие разворотные площадки для того, чтобы люди могли повернуть на Красный проспект или Фабричную.

Фото В Новосибирске автоэксперт Ашурков назвал главные ошибки проектирования четвертого моста 2

То есть съездов на другие улицы не предполагалось, и, естественно, их никто не построил. Также у нас слишком сложная система развязок на левом берегу: очень длинные петли с крутыми поворотами. Даже при окончании строительства инфраструктуры моста проблемы не будут решены. Возьмем точку пересечения улицы Широкой и новые развязки. Получается, транспортная улица Широкая имеет возможность двигаться только лишь прямо и направо, прямо в сторону улицы Ватутина. Всем, кому нужно на Станционную или на Димитровский мост, нужно по проспекту Станиславского доехать до Котовского, обычно по пробкам, и там уже развернуться, попасть в небольшую пробку перед этой развязкой и проехать только потом в прямом направлении.

И самое главное: точка входа и выхода этого моста привели к тому, что мост не располагается под углом в 90 градусов к берегам и не является прямой линией. Мост заходит на Ипподромской и выходит на площади Труда, в районе Станционной. В этом смысле вот эта протяженность участка 5 километров, это, на мой взгляд, перерасход средств. Ну, то есть, очень странное решение сделать мост не по короткому пути, а вот по такому длинному пути.

PS. Мнение редакции может не совпадать с мнением эксперта.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что запуск рабочего движения по Четвёртому мосту через Обь уже дал положительный эффект для транспортной ситуации в городе, однако говорить о конечных результатах пока рано.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.