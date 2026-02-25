В Новосибирске автоэксперт Ашурков назвал главные ошибки проектирования четвертого моста

Технический запуск четвертого моста через Обь в Новосибирске не решил проблему пробок в городе. По мнению руководителя новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, дело не только в том, что не вся инфраструктура переправы работает на полную, а в допущенных ошибках еще на стадии проектирования. Своей точкой зрения он поделился с Сиб.фм. Далее от лица эксперта.

С самого начала общественники, эксперты, некоторые депутаты говорили о том, что проект моста в том виде, как его предлагалось построить, он вызывал много вопросов как раз в связи с тем, что на правом берегу заезд на мост есть только с Ипподромской. И сейчас мы как раз видим результаты этого ошибочного решения. Получается, весь поток, который приходит с моста, он попадает на Ипподромскую, а дальше у нас только Ипподромская, деваться особо-то некуда. И поэтому начинают забивать ближайшие разворотные площадки для того, чтобы люди могли повернуть на Красный проспект или Фабричную.

То есть съездов на другие улицы не предполагалось, и, естественно, их никто не построил. Также у нас слишком сложная система развязок на левом берегу: очень длинные петли с крутыми поворотами. Даже при окончании строительства инфраструктуры моста проблемы не будут решены. Возьмем точку пересечения улицы Широкой и новые развязки. Получается, транспортная улица Широкая имеет возможность двигаться только лишь прямо и направо, прямо в сторону улицы Ватутина. Всем, кому нужно на Станционную или на Димитровский мост, нужно по проспекту Станиславского доехать до Котовского, обычно по пробкам, и там уже развернуться, попасть в небольшую пробку перед этой развязкой и проехать только потом в прямом направлении.

И самое главное: точка входа и выхода этого моста привели к тому, что мост не располагается под углом в 90 градусов к берегам и не является прямой линией. Мост заходит на Ипподромской и выходит на площади Труда, в районе Станционной. В этом смысле вот эта протяженность участка 5 километров, это, на мой взгляд, перерасход средств. Ну, то есть, очень странное решение сделать мост не по короткому пути, а вот по такому длинному пути.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что запуск рабочего движения по Четвёртому мосту через Обь уже дал положительный эффект для транспортной ситуации в городе, однако говорить о конечных результатах пока рано.