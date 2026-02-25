В Новосибирске опубликовали новые штрафы ГИБДД для водителей с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки в КоАП, которые кратно увеличивают штрафы за самые распространенные нарушения ПДД. Новосибирск как город-миллионник попадает в зону действия повышающего «коэффициента напряженности», который автоматически увеличивает суммы штрафов еще на 50%. Помимо штрафов, водителей ждут и другие масштабные изменения — от перевода такси на российские автомобили до обязательной психиатрической экспертизы. Рассказываем обо всем по порядку.

Главное изменение — рост базовых ставок. Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличивается с 500 до 3000 рублей. Ужесточаются наказания за проезд на красный свет, нарушение правил остановки и стоянки. В городах-миллионниках, к которым относится Новосибирск, и на отдельных аварийных участках трасс камеры видеофиксации будут автоматически начислять штрафы с «коэффициентом напряженности» — плюс 50 % к базовой сумме. Для целого ряда статей при фиксации камерой отменяется возможность замены штрафа предупреждением.

Впервые в КоАП появляются два новых состава правонарушений: «создание помех движению беспилотных транспортных средств» и «непредоставление приоритета роботизированным средствам доставки» на пешеходных переходах.

Одновременно с 1 марта вступит в силу закон о локализации такси. Перевозчики смогут использовать только автомобили из списка Минпромторга — Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Машины Haval и Tenet в перечень не попали, несмотря на то, что они собираются в России. Автомобили, уже внесенные в региональные реестры, продолжат работать до списания.

Автошколы увеличат количество практических занятий по категории «В» с 38 до 42 часов. Теорию разрешат изучать дистанционно, в программу добавят правила взаимодействия с электросамокатами и порядок использования цифровых прав.

Еще одно нововведение — измененная редакция приказа Минздрава № 392н. Работодатели получат право направлять водителей на обязательную психиатрическую экспертизу при выявлении признаков расстройства на периодическом медосмотре.