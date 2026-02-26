Эксперт Ашурков назвал детальный способ полной ликвидации пробок в Новосибирске

Технический запуск четвертого моста через Обь в Новосибирске не решил проблему пробок в городе, по мнению многих, даже усугубил ее. Своими мыслями о том, как ликвидировать проблему заторов на магистральных улицах с Сиб.фм поделился председатель реготделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

«Во-первых, нужно до конца достроить Бугринский мост, чтобы он выходил не на Большевистскую, а дальше, на Кирова. Если говорить о мостах, то давным-давно напрашивается еще один параллельно ему, так называемый Нижнеельцовский и еще один в районе улице Сухарной, где Заельцовский парк, назовем его, скажем, Сухарным, — говорит Ашурков.

Эксперт отмечает, что возведение одних мостов не поможет решить проблему пробок, а лишь усугубит ее.

«Если мы говорим о Нижнельцовском мосте, то Бердское шоссе по сути и является готовой транспортной артерией. Но это на правом берегу. А на левом берегу никакой дороги нет. Ее нужно будет строить. С Сухарным мостом сложнее, к нему вообще нет транспортных подходов. Если сейчас построить мост, он просто встанет в пробке. То есть для этого моста нужно строить новые дороги на обоих берегах. По моему мнению, федеральные деньги, выделенные на строительство четвертого моста, лучше были бы пущены если не на строительство метро, то хотя бы на транспортные развязки. Такие, например, напрашиваются на Мочищенском шоссе и на Бердском, в районе Матвеевки. Строительство развязок разгрузило бы поток по уже имеющейся дорожной инфраструктуре. Ту же Зыряновскую расширьте, чтобы на нее с Ипподромской выезд был, это уже было бы большим шагом вперед Строительство новых мостов без развития улично-дорожной сети, а не улицы на дорожной сети, приведет только еще к большим пробкам. И четвертый мост это явно показал», —добавил Вячеслав Ашурков.