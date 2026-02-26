Сенатор Карелин отреагировал на полную блокировку Telegram с 1 апреля

Новосибирский сенатор Александр Карелин заявил, что полная блокировка Telegram — единственный способ заставить мессенджер соблюдать российское законодательство. Об этом трёхкратный олимпийский чемпион и член Совета Федерации сообщил в разговоре с Сиб.фм. Высказывание прозвучало на фоне сообщений о возможном полном закрытии мессенджера с 1 апреля 2026 года. Рассказываем, что именно заявил сенатор.

По словам Карелина, администрация Telegram отказывается блокировать противоправный контент и не предоставляет данные об источниках угроз государственной безопасности. «Они не блокируют, тем более не блокируют вредоносный контент, не дают возможности понять исходящие адреса, которые угрожают нашей, в том числе, и государственной безопасности», — процитировал сенатор позицию мессенджера.

Карелин допустил закрытие платформы, если та откажется работать в рамках российского права. «Если они не согласны существовать в правовом поле — у нас только одна возможность призвать их к соблюдению закона. И соответственно, закрыть», — заявил он. При этом сенатор добавил, что государство прилагает усилия, чтобы пользователи получили альтернативные площадки взамен привычного сервиса.

Особое внимание Карелин уделил теме мошенничества. По его словам, большинство жертв телефонных и интернет-мошенников сталкиваются именно с преступниками, действующими через Telegram. Сенатор сослался на собственную статистику обращений и данные правоохранительных органов, отметив сложность доказывания таких преступлений.

Высказывание Карелина совпало по времени с обострением ситуации вокруг мессенджера. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор приступил к замедлению Telegram: у пользователей перестали загружаться медиафайлы, работают только текстовые сообщения. Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах сообщил о запланированной полной блокировке с 1 апреля 2026 года; в РКН ответили, что «ведомству нечего добавить» к ранее опубликованной информации. Согласно опросу Hi-Tech Mail, нестабильная работа сервиса фиксируется у 89% российских пользователей.

Александр Карелин представляет Новосибирскую область в Совете Федерации. На Олимпийских играх 1988, 1992 и 1996 годов он завоевал три золотые медали по греко-римской борьбе и удостоен звания Героя Российской Федерации.