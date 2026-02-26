82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске первый день весны начнётся с мороза -31 градус

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске первый день календарной весны встретят по-зимнему сурово.

По данным прогноза, 1 марта температура ночью опустится до −30...−31 градуса, а днём воздух прогреется лишь до −21. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм на сайте Gismeteo.

Синоптики отмечают, что в начале недели сохранится морозная погода. В последующие дни столбики термометров постепенно поднимутся, однако ночные значения всё ещё будут близки к −28 градусам. Существенного потепления в ближайшие дни не ожидается.

Таким образом, весна в городе стартует с крепких сибирских морозов, которые больше напоминают разгар зимы, чем её завершение.

Игорь Кириченко
Журналист

