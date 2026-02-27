Минздрав опроверг информацию о проблемах с лекарствами для диабетиков в Новосибирске

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с обеспечением льготными препаратами пациентов с сахарным диабетом. Поводом для официального заявления стала публикация в одном из региональных изданий, где сообщалось о трудностях, с которыми якобы столкнулся пациент поликлиники № 27.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что больному диабетом приходится долго ждать очереди на получение жизненно важных лекарств. Сообщалось, что количество аптечных пунктов, где можно получить препараты, якобы сократилось до одного, из-за чего образовалась толкучка, и медики были вынуждены вводить электронную запись и обзванивать пациентов.

В региональном Минздраве эту информацию опровергли. Как пояснила главный врач поликлиники № 27 Светлана Тогобицкая, выдача льготных лекарственных препаратов для диабетиков организована в трёх аптечных пунктах. Они расположены по адресам: улица Рельсовая, 4, улица Дмитрия Донского, 32, а также улица Ереванская, 33.

Также подчёркивается, что очередей на получение препаратов в настоящий момент не наблюдается. Пациенты могут забрать необходимые лекарства непосредственно в день выписки рецепта. Получить рецепты на льготные препараты можно не только при личном визите к врачу, но и дистанционно – посредством телемедицинской консультации. Записаться на прием или на получение рецепта жители могут через чат-бота в системе MAX, в личном кабинете на портале Госуслуг или по телефону единой регистратуры 122.

В Министерстве здравоохранения региона особо отметили, что информация о том, будто льготники 27-й поликлиники могут получить медикаменты только в одном пункте и по некой электронной очереди, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что в Новосибирской области в целом отсутствует дефицит лекарств для бесплатного обеспечения больных сахарным диабетом.