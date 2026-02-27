Новосибирским рыбакам грозят штрафы до полумиллиона с 1 марта 2026 года

В 2026 году в России продолжают действовать строгие правила любительского рыболовства, которые вступили в силу в прошлом году.

Одно из главных нововведений касается порядка выхода на воду. Теперь на водоёмах, где установлены квоты на вылов, а также в охраняемых природных зонах рыбакам необходимо оформлять электронную путёвку. Получить разрешительный документ можно дистанционно через портал «Госуслуги». Для большинства общедоступных водоёмов путёвка по-прежнему не требуется, однако специалисты настоятельно советуют перед выездом уточнять статус конкретного участка.

Законодательство регулирует и объёмы добычи. Суточная норма вылова на одного человека составляет пять килограммов. Впрочем, для любителей «мирной» рыбы сделано послабление: карпа, леща, плотвы или карася можно поймать до десяти килограммов. С хищниками всё строже: поймать разрешается не более пяти экземпляров щуки, судака или окуня в сутки. При этом каждая пойманная рыба должна соответствовать установленным размерам: например, судак не может быть короче 40 сантиметров, а лещ – 25 сантиметров. На осетровые виды наложен тотальный запрет – их добыча автоматически переводит правонарушение в разряд уголовно наказуемых деяний.

Использование электроудочек теперь квалифицируется как уголовное преступление. Полностью под запретом и сети – просто нахождение с ними ближе чем в 500 метрах от воды уже считается нарушением. Что касается разрешенного инвентаря, то одному рыбаку дозволено использовать не более пяти спиннингов и десяти крючков суммарно.

С приближением весны актуальность приобретают и сезонные ограничения. В период нереста правила ужесточаются максимально. В это время рыбачить можно только с берега и только на одну поплавочную или донную удочку, оснащенную одним крючком. Штрафы в этот период вырастают кратно, а следить за порядком на водоемах инспекторы будут не только с земли, но и с воздуха – активно применяя беспилотники.

По статье 8.37 КоАП РФ за нарушение придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, при этом лодку и снасти могут конфисковать. За применение запрещённых орудий сумма взыскания возрастает до пяти-десяти тысяч. Если же действия рыбака повлекли крупный ущерб, в дело вступает уголовный кодекс: статья 256 УК РФ предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Когда браконьерствуют группой лиц, наказание становится еще суровее – штраф может достигнуть миллиона рублей, а срок лишения свободы – пяти лет. Кроме того, если штраф не оплатить в течение 60 дней, его сумма удваивается.