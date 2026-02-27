Перед 8 Марта новосибирцам рассказали, как распознать опасные цветы

В преддверии 8 Марта новосибирский агроном Илья Воробьёв рассказал, как выбрать безопасный букет и не столкнуться с последствиями химической обработки.

В беседе с BFM-Новосибирск специалист отметил, что при выращивании и перевозке цветов нередко применяются консерванты и стимуляторы, способные вызвать аллергию и головные боли, особенно в помещении.

Эксперт советует насторожиться, если у растения слишком яркий, неестественный оттенок лепестков с «пластиковым» эффектом. Отсутствие привычного аромата у роз или тюльпанов также может говорить о применении химии. Подозрение должны вызвать чрезмерно жёсткие, глянцевые листья и стойкий блеск поверхности. Если букет долго не меняется даже без воды, это может свидетельствовать о сильной обработке. Резкий запах, напоминающий бытовую химию или растворитель, — ещё один повод отказаться от покупки.

Илья Воробьёв рекомендует приобретать цветы в проверенных магазинах, где можно получить чек и консультацию. По его словам, уличные точки у дорог представляют больший риск из-за возможного накопления вредных веществ. Специалист также советует выбирать сезонные местные растения и не откладывать покупку на последний момент.