Такого не было больше века. В Новосибирске рассказали об аномально морозной весне до –40 градусов

В Новосибирске напомнили о рекордно холодных весенних периодах, которые фиксировались в разные годы. По данным метеонаблюдений, отдельные показатели остаются непревзойдёнными более ста лет.

Самым суровым оказался март 1912 года. Тогда температура воздуха опускалась до –40 градусов. Для первого весеннего месяца это значение считается экстремальным и до сих пор остаётся абсолютным минимумом.

Апрель также преподносил погодные сюрпризы. В 1964 году столбики термометров снижались до –29 градусов. Несмотря на календарную весну, регион находился под влиянием мощного арктического вторжения.

Майские холода фиксировались реже, однако и здесь есть свои антирекорды. В 1960 году температура понижалась до –8,6 градуса. Подобные значения в конце весны считаются аномальными и серьёзно влияют на сельское хозяйство и городскую инфраструктуру.