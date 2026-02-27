В Госдуме предложили штрафовать новосибирцев за сокрытие лица в общественных местах

Проект о введении штрафов за закрытие лица в общественных местах поступил в Госдуму

Новый законопроект, разработанный представителями фракции КПРФ, предполагает административную ответственность за появление в публичном пространстве с закрытым лицом, затрудняющим идентификацию гражданина. С документом ознакомился журналист Сиб.фм.

Согласно законопроекту, за первое нарушение предлагается ввести штраф размером от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном проступке санкция составит от 15 до 30 тысяч рублей.



Законодатели предлагают ряд исключительных ситуаций, освобождающих от штрафа: медицинские показания, профессиональные обязанности, неблагоприятные климатические условия или участие в культурно-массовых спортивных мероприятиях.



Авторы документа подчеркнули, что данная инициатива соответствует международному опыту, приведя пример Киргизии, где с января текущего года действует аналогичное правило, запрещающее закрывать лицо в государственных учреждениях и общественных местах, кроме особых обстоятельств медицинского характера, профессиональной специфики или организации массовых мероприятий. Подобная практика также существует в Казахстане, где установлен аналогичный запрет на одежду, скрывающую личность.



Тем не менее, российское правительство сочло необходимым существенно переработать проект. Как отмечается в официальном заключении кабинета министров, действующие нормы российского права уже содержат положения, наказывающие за подобные правонарушения, поэтому введение новых санкций требует детального анализа существующей правоприменительной практики. Дополнительно отмечалось, что предлагаемые исключения требуют четкого юридического формулирования, поскольку текущая редакция оставляет простор для разночтений относительно условий освобождения от административной ответственности.