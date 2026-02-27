82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 09:05
пробки
5/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 09:05
пробки
5/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 06:07
общество

В Новосибирске назвали самые криминальные районы города

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирска и области в 2025 году стали свидетелями более чем 36 тысяч преступлений.

В городе правоохранительные органы зафиксировали 24 153 инцидента, ещё 12 183 случая произошли в районах области. Такие данные приводит начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Елена Шилохвостова в интервью nsk.aif.ru.

По районам Новосибирска наибольшее количество преступлений пришлось на Ленинский район — здесь зарегистрировано 4 093 правонарушения. На втором месте оказался Октябрьский с 3 121 случаем, замыкает тройку Кировский район, где зафиксировали 3 048 преступлений.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.