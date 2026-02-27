В Новосибирске назвали самые криминальные районы города

Жители Новосибирска и области в 2025 году стали свидетелями более чем 36 тысяч преступлений.

В городе правоохранительные органы зафиксировали 24 153 инцидента, ещё 12 183 случая произошли в районах области. Такие данные приводит начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Елена Шилохвостова в интервью nsk.aif.ru.

По районам Новосибирска наибольшее количество преступлений пришлось на Ленинский район — здесь зарегистрировано 4 093 правонарушения. На втором месте оказался Октябрьский с 3 121 случаем, замыкает тройку Кировский район, где зафиксировали 3 048 преступлений.