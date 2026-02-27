В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат

27 февраля в мире отмечают Международный день полярного медведя, и новосибирский зоопарк не остался в стороне.

В честь праздника там показали забавные кадры малышей и их заботливых мам: белые медвежата неуклюже ковыляют по снегу, исследуют окружающий мир и уже показывают характер.

Смотря на их пухлые мордочки и огромные лапы, трудно представить, что через несколько лет эти милые комочки превратятся в мощных хищников. Пока же остаётся наслаждаться очаровательной детской непосредственностью и зимним настроением.