сегодня
27 февраля
сегодня 05:37
общество

В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат

Фото: Сиб.фм
27 февраля в мире отмечают Международный день полярного медведя, и новосибирский зоопарк не остался в стороне.

В честь праздника там показали забавные кадры малышей и их заботливых мам: белые медвежата неуклюже ковыляют по снегу, исследуют окружающий мир и уже показывают характер.

Смотря на их пухлые мордочки и огромные лапы, трудно представить, что через несколько лет эти милые комочки превратятся в мощных хищников. Пока же остаётся наслаждаться очаровательной детской непосредственностью и зимним настроением.

Фото В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат 2

Фото В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат 3

Фото В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат 4

Фото В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат 5

Фото В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат 6

Фото В Новосибирске опубликовали кадры милых белых медвежат 7

Игорь Кириченко
Журналист

