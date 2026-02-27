В Новосибирске собираются ввести новые автоматические штрафы за маркировку с 1 марта

С начала марта 2026 года начнёт действовать механизм автоматической фиксации нарушений при работе с маркированной продукцией. Об этом пишет «БФМ-Новосибирск».

Речь идёт о положениях Федерального закона № 204-ФЗ от 31 июля 2023 года. Если раньше для привлечения к ответственности требовалась проверка Роспотребнадзора с оформлением протоколов, то теперь значительная часть процедур будет проходить без выездов инспекторов.

Информационная система «Честный знак» перейдёт к постоянному мониторингу операций с маркированными товарами. Алгоритмы в режиме реального времени будут анализировать ввод продукции в оборот, её перемещение между участниками рынка и продажу конечному покупателю. При выявлении несоответствий формируется электронный протокол с указанием времени, сути нарушения, данных организации и кодов маркировки.

Материалы автоматически направят в контролирующий орган. Должностные лица проверят корректность сведений и вынесут постановление. Штраф может быть назначен без традиционной проверки на месте, а компании останется либо оплатить его, либо оспорить решение в суде.

Под автоматический контроль подпадут продажи без отражения в системе, несвоевременная отчётность в ГИС МТ, операции с кодами в некорректном статусе, расхождения в цепочке собственников, отсутствие регистрации и повторное использование кодов. При этом фактическое наличие маркировки на товаре по-прежнему будет проверяться очно.

Размеры штрафов сохраняются: для ИП и должностных лиц — от 1 до 10 тысяч рублей по большинству составов, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей в зависимости от нарушения. Возможны конфискация продукции и уголовная ответственность при крупном ущербе.

Требования распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов и розницу. С марта перечень маркируемых товаров расширится за счёт безалкогольных напитков, соков, растительных масел, консервов, детских товаров, кормов для животных, медицинских изделий, БАДов, антисептиков и отдельных категорий электроники.