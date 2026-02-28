Влада Листьева убили 31 год назад: версии самого таинственного преступления в СССР и кадры журналиста в Новосибирске

Прошёл 31 год со дня одного из самых громких преступлений в истории России. 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома был убит телеведущий, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. Преступление, оставшееся нераскрытым, стало символом эпохи дикого капитализма 1990-х и точкой невозврата для отечественного телевидения.

«Взялся за гуж»: проект, который стоил жизни

К моменту гибели 38-летний Листьев был не просто популярным ведущим, а лицом и голосом перестройки. «Поле чудес», «Взгляд», «Тема» — программы с его участием смотрела вся страна. В феврале 1995-го он возглавил первый общенациональный телеканал ОРТ (ныне «Первый канал»).

Его первым решением на посту гендиректора стал запрет показа всей рекламы с 1 апреля 1995 года. Вместо нее планировалось ввести единые рекламные блоки, контролируемые каналом. Это решение ударило по интересам многочисленных рекламных посредников, чьи обороты исчислялись миллионами долларов.

Версия следствия №1: рекламный бизнес

Главная и наиболее вероятная причина — конфликт с рекламными структурами. Запрет грозил лишить их огромных доходов. По некоторым данным, Листьев получал угрозы, но не придавал им значения.

Версия №2: борьба за контроль над каналом

ОРТ с его частотой вещания был лакомым куском для различных финансово-промышленных групп. Листьев как государственный назначенец мог мешать планам по установлению полного контроля над эфиром.

Версия №3: личные мотивы

Рассматривалась, но быстро отошла на второй план из-за очевидного профессионального контекста преступления.

Ход расследования: тупик длиною в 31 год

Убийство расследовала группа из лучших сыщиков страны. Было допрошено более 500 человек, проверены десятки версий. Основными подозреваемыми считались киллеры, связанные с организованной преступностью. В 1990-е заказные убийства бизнесменов и журналистов были распространенным явлением.

В 2000-х годах следствие неоднократно возобновлялось, возникали громкие заявления о «раскрытии», но к суду так никто и не был приведен. В 2019 году Следственный комитет РФ сообщил, что установил предполагаемых исполнителей — неких Сергея и Игоря, но они к тому моменту уже были мертвы. Заказчики так и не были названы.

Новосибирский след: забытые кадры

В биографии Листьева есть и новосибирские страницы. В конце 1980-х — начале 1990-х он неоднократно приезжал в город. В архивах сохранились редкие кадры: Листьев на встрече со студентами НГУ, во время съемок одного из репортажей, в неформальной обстановке с местными журналистами.

Эти кадры сегодня — история. Они показывают молодого, энергичного человека, который верил, что с помощью телевидения можно изменить страну. Его гибель стала шоком и для новосибирской публики, выросшей на его программах.

Кстати, ранее Сиб.фм публиковал кадры могилы Влада Листьева, которые снял новосибирский режиссёр Дмитрий Кабанов.

Семья и наследие: жизнь после трагедии

Владислав оставил жену, Альбину Назимову, и маленького сына, который родился уже после смерти отца. Семья старалась избегать публичности. Альбина долгие годы боролась за то, чтобы память о муже не была забыта, а убийство — раскрыто.

Наследие Листьева — это не только память о конкретном человеке. Его гибель стала водоразделом. Она показала, насколько опасной стала профессия журналиста в новой России. После 1995 года телевидение начало стремительно меняться, коммерциализироваться, а эпоха романтиков-экспериментаторов, к которым принадлежал Листьев, безвозвратно ушла.

Память без ответов

Спустя 31 год, на доме № 8 по Новокузнецкой улице в Москве, где произошло убийство, висит мемориальная доска. Каждый год 1 марта сюда приносят цветы. Но главный вопрос «Кто?» так и остался без ответа.

Убийство Влада Листьева — это незаживающая рана в истории российских СМИ. Это напоминание о цене слова, о времени, когда границы между бизнесом, властью и преступностью были размыты. И о том, что самое громкое дело эпохи может так и остаться в списке нераскрытых, унеся с собой правду в могилу.

