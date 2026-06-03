Более 120 тысяч жителей Новосибирской области состоят на учёте с сахарным диабетом

Новосибирская область продолжает системную борьбу с сахарным диабетом в рамках национального приоритетного проекта «Продолжительная активная жизнь». О текущих результатах на конференции в информационном агентстве «Интерфакс» рассказали заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова и главный эндокринолог области Олеся Шабельникова.

По словам Елены Аксёновой, эндокринологическая служба региона ведёт активную работу. Сегодня под диспансерным наблюдением находятся более 120 тысяч пациентов, среди которых около 1 400 — дети с диабетом первого типа. Только за 2025 год заболевание впервые диагностировали у 9 500 человек. Примечательно, что примерно каждый третий узнал о своём диагнозе благодаря профилактическим осмотрам и диспансеризации. Такого охвата удалось добиться за счёт целенаправленной работы медиков, которые привлекают к обследованиям даже тех граждан, кто ранее игнорировал визиты к врачам.

Раннее выявление диабета позволяет вовремя начать лечение и предотвратить тяжёлые последствия, затрагивающие сосуды, почки, зрение и нижние конечности. Для дальнейшей профилактики в регионе расширяют сеть специализированных учреждений. Кроме того, во всех городских поликлиниках уже действуют «школы диабета», где пациентов обучают грамотному контролю над заболеванием и правильному образу жизни.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области резко выросло число детей с диабетом.