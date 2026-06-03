Губернатор Травников представил опыт Новосибирской области в Совете Федерации

В Москве 2 июня прошла научно-практическая конференция «Дни субъектов РФ в Совете Федерации как значимый фактор укрепления системы публичной власти и обеспечения устойчивого развития страны и её регионов».

В мероприятии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он представил опыт региона и рассказал о результатах работы за последние годы.

Травников напомнил, что Дни Новосибирской области в Совете Федерации прошли в декабре 2019 года. Тогда приняли решение о реализации 14 крупных инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

По его словам, общий объём инвестиций за семь лет составил около 90 миллиардов рублей.

Одним из ключевых примеров он назвал развитие аэропорта Толмачёво. Сначала регион решал задачу строительства второй взлётно-посадочной полосы. Сейчас объект почти завершён.

Губернатор отметил, что после начала работ в проект включился частный инвестор. Он построил новый пассажирский терминал.

Сегодня аэропорт Толмачёво является крупнейшим транспортным узлом за Уралом. Он обслуживает около 10 миллионов пассажиров в год.

Травников заявил, что поддержка Совета Федерации позволила реализовать ряд значимых проектов для региона.