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общество

Иностранец попытался пронести через зелёный коридор аэропорта Толмачёво 3 200 сигаре

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Сотрудники Новосибирской таможни пресекли очередную попытку незаконного провоза табачной продукции через аэропорт Толмачёво. В этот раз нарушителем оказался иностранец, прилетевший рейсом из Узбекистана. При досмотре у него обнаружили 3 200 сигарет. Данный объём превышает допустимую норму беспошлинного ввоза для личных нужд ровно в 16 раз.

Пассажир проследовал через «зелёный коридор», подтвердив тем самым отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако таможенный контроль быстро вскрыл обман: в багаже гражданина находились незадекларированные табачные изделия. В отношении нарушителя возбуждено сразу два административных дела по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 КоАП РФ. Первая вменяется за недекларирование товара, вторая — за игнорирование установленных запретов и ограничений. Вся партия сигарет арестована до вынесения судебного решения, а самому горе-туристу грозит крупный денежный штраф.

Это далеко не первый инцидент в аэропорту. Ранее таможенники изъяли 1 000 незадекларированных сигарет у россиянина, вернувшегося из Китая рейсом «Санья — Новосибирск». Всего с начала 2026 года Новосибирская таможня конфисковала более 18 тысяч штук сигарет и порядка 250 килограммов насвая. По всем выявленным фактам уже возбуждено 176 дел об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что три жителя Новосибирска пытались продать контрафактные сигареты за два миллиона.

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Кристина Уколова
Журналист

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