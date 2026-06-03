Иностранец попытался пронести через зелёный коридор аэропорта Толмачёво 3 200 сигаре

Сотрудники Новосибирской таможни пресекли очередную попытку незаконного провоза табачной продукции через аэропорт Толмачёво. В этот раз нарушителем оказался иностранец, прилетевший рейсом из Узбекистана. При досмотре у него обнаружили 3 200 сигарет. Данный объём превышает допустимую норму беспошлинного ввоза для личных нужд ровно в 16 раз.

Пассажир проследовал через «зелёный коридор», подтвердив тем самым отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако таможенный контроль быстро вскрыл обман: в багаже гражданина находились незадекларированные табачные изделия. В отношении нарушителя возбуждено сразу два административных дела по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 КоАП РФ. Первая вменяется за недекларирование товара, вторая — за игнорирование установленных запретов и ограничений. Вся партия сигарет арестована до вынесения судебного решения, а самому горе-туристу грозит крупный денежный штраф.

Это далеко не первый инцидент в аэропорту. Ранее таможенники изъяли 1 000 незадекларированных сигарет у россиянина, вернувшегося из Китая рейсом «Санья — Новосибирск». Всего с начала 2026 года Новосибирская таможня конфисковала более 18 тысяч штук сигарет и порядка 250 килограммов насвая. По всем выявленным фактам уже возбуждено 176 дел об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что три жителя Новосибирска пытались продать контрафактные сигареты за два миллиона.