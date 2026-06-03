Мошенники присвоили активы новосибирского СХП «Верх-Мильтюшихинский» стоимостью боле 130 млн рублей

В Новосибирской области прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении более 500 граждан, ставших жертвами незаконных действий группы лиц, присвоивших активы сельскохозяйственного производственного кооператива «Верх-Мильтюшихинский». Общая сумма ущерба превышает 130 миллионов рублей. Как выяснил Сиб.фм, в деле оказался замешан и местный земский депутат.

Согласно материалам прокурорской проверки, проведенной прокуратурой Черепановского района, в апрле 2019 года была организована встреча членов кооператива, на которой незаконно был избран новый председатель. В дальнейшем новая администрация приняла решение об исключении более 500 пайщиков из кооператива, что привело к присвоению их имущества на 130 млн рублей и прав пользования сельскохозяйственными землями общей площадью более 8 тысяч гектаров.

«По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России и бойцы Росгвардии задержали незаконно избранного председателя кооператива и его сообщника. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили Сиб.фм в прокуратуре региона.

Юрист Андрей Мисливец, представляющий интересы членов кооператива, прокомментировал ситуацию Сиб.фм: «Произошел рейдерский захват кооператива, когда на собрание были привлечены посторонние лица, не имеющие отношения к кооперативу. Новый председатель, избранный на этом собрании, начал формировать кредиторскую задолженность, что в итоге привело кооператив к банкротству и потере активов».

По словам юриста, по этой схеме мошенники присвоили все имущество кооператива, включая 8 тысяч гектаров земли и объекты недвижимости, такие как телятники и другая техника. «В состав преступной группы входит также депутат земского собора Яков Бахман», — добавил Мисливец.