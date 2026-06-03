На левом берегу Новосибирска создадут огромный спортивный кластер с парком и причалом

Мэрия Новосибирска опубликовала проект планировки большой территории на левом берегу Оби в Кировском районе. Здесь хотят создать спортивно-рекреационный кластер площадью почти 179 гектаров.

В единую зону войдут ледовый дворец «Сибирь-Арена», парк «Усть-Тула», новый спортивный парк на берегу и центр спортивной борьбы. Документ появился на сайте городской администрации.

Проект предусматривает серьёзное обновление территории. В этом районе собираются построить вертолётную площадку, пожарное депо и причал для пассажирских судов.

Также власти планируют реконструировать спортивную школу олимпийского резерва по сноуборду. Школу по стрелковым видам спорта перенесут на другую площадку. Рядом с карьером Горский хотят построить новый спортивный объект и обустроить сквер.

Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре. К парку «Усть-Тула» проведут новую дорогу. По ней запустят общественный транспорт. На территории появится конечная остановка автобусов.

Кроме того, власти хотят построить пешеходный мост. Он соединит берег с одним из соседних островов.

Полностью завершить проект планируют до 2030 года.