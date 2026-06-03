Новосибирск готовится к Дню города: названы даты главных торжеств

Власти Новосибирска определили даты празднования Дня города в 2026 году. Основные мероприятия, посвященные 133-й годовщине со дня основания города, состоятся 27 и 28 июня.

Соответствующее постановление о подготовке праздника опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, городским службам предстоит выполнить ряд организационных задач. В частности, необходимо разработать единую концепцию праздника и фирменный стиль оформления, а также обеспечить работу всех городских фонтанов.

В июне власти утвердят места и время проведения главных мероприятий. Речь идет о торжественном собрании, официальной церемонии открытия и праздничном концерте. Одновременно будет сформирована программа событий на различных городских площадках.

Особое внимание уделят вопросам комфорта гостей. На площадках установят дополнительные туалеты, мусорные контейнеры, а также организуют работу точек общественного питания и торговли.

Кроме того, Новосибирск готовится принять зарубежные делегации. Для гостей разработают отдельные программы пребывания и назначат ответственных кураторов.

Традиционно главными площадками праздника могут стать Михайловская набережная и Площадь Ленина.