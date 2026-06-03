Новосибирская «Сибирь» подписала результативного форварда из ВХЛ

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с нападающим Александром Мирзабалаевым. Соглашение рассчитано на один сезон. Контракт имеет двусторонний формат.

Прошлый сезон 23-летний форвард провёл в составе «Магнитки», которая выступает в Высшей хоккейной лиге. За 71 матч он забросил 28 шайб и сделал 18 результативных передач.

Всего в ВХЛ Мирзабалаев сыграл 155 матчей. Помимо «Магнитки», он выступал за клубы «Рязань-ВДВ» и «Омские Крылья». За это время хоккеист набрал 79 очков. На его счету 45 голов и 34 передачи.

Опыт игры в КХЛ у форварда пока небольшой. В сезоне 2023/2024 он провёл девять матчей за подмосковный «Витязь». Результативными действиями тогда игрок не отметился.

В новом сезоне Мирзабалаев попробует закрепиться в составе «Сибири» и получить полноценный шанс в КХЛ.