Новосибирские энергетики направили на обновление автопарка более 52 млн рублей

В «Россети Новосибирск» поступили 20 единиц автотранспорта и спецтехники российского производства в рамках программы модернизации материально‑технической базы. На обновление автопарка компания направила свыше 52 млн рублей.

Большая часть новой спецтехники – это бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Этот транспорт используется для оперативной доставки энергетиков к месту работ и заменит «на посту» знаменитый УАЗ-452 («Буханка»). Новые автомобили поступят в районные подразделения компании практически по всему региону.

До конца 2026 года автопарк компании пополнится еще несколькими десятками единиц техники, в том числе:

- передвижными мастерскими;

- снегоходами;

- экскаваторами‑погрузчиками;

- многофункциональными бурильно-крановыми установками;

- автотопливозаправщиком для перевозки трансформаторного масла;

- электролабораторией.

Новая спецтехника позволит персоналу «Россети Новосибирск» оперативно реагировать на нештатные ситуации, а также проводить различные виды работ в рамках эксплуатации энергообъектов даже в экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом.

Обновление автотранспорта и специальной техники системообразующей территориальной сетевой организации проводится ежегодно. Это важное условие для выполнения ключевой задачи энергетиков по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей региона.