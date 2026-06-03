Новосибирские университеты опубликовали ценники для абитуриентов на 2026/2027 учебный год

В новосибирских школах отгремели последние звонки, и выпускники штурмуют сайты университетов. Летом вузы традиционно объявляют расценки на платное обучение, и 2026 год не стал исключением. Журналисты НГС проанализировали свежие цифры и выяснили, что на некоторых направлениях студентам и их родителям придётся расстаться с суммой, превышающей полмиллиона рублей за год.

В Новосибирском государственном университете планку в 300 тысяч рублей преодолели сразу несколько позиций. «Лечебное дело» на специалитете подорожало с 250 до 310 тысяч рублей. Схожие суммы фигурируют в направлениях «Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии» и «Биология. Передовые исследования и технологии» — по 302,5 тысячи рублей. В 300 тысяч обойдётся «Информатика и вычислительная техника».

В НГТУ самым дорогим лотом стало «Кинооператорство». Семестр здесь оценили в 172,3 тысячи рублей, что в пересчёте на год составляет 344,6 тысячи. Для сравнения, год назад эта программа стоила 308,2 тысячи. Ряд инженерных и управленческих направлений, включая «Электроэнергетику» и «Управление туристским бизнесом» на английском языке, обойдутся в 144,5 тысячи рублей за семестр.

Медицинский университет ожидаемо возглавил рейтинг самых дорогих вузов. Будущим стоматологам за пятилетний курс придётся платить по 542 430 рублей в год — рост составил почти 93 тысячи рублей. «Лечебное дело» подорожало до 462 830 рублей, а «Педиатрия» — до 389 620 рублей.

В НГПУ заметно прибавили творческие и языковые направления. «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство» теперь стоят 344,6 тысячи рублей, что на 36,4 тысячи выше прошлогоднего уровня. Услуги лингвистов оценили в 190 тысяч рублей, а психолого-педагогическое образование — в 170 тысяч.

Сибирский университет путей сообщения поднял цены не столь резко. Базовые направления для бакалавров, такие как юриспруденция и менеджмент, стоят 215 тысяч рублей. Строительные профили обойдутся в 188 тысяч рублей, а «Мировая экономика» подорожала со 167 до 215 тысяч.

В НГУЭУ совместная программа по юриспруденции с МГИМО достигла отметки в 490 тысяч рублей, прибавив 40 тысяч. Обычная юриспруденция, «Прикладная информатика» и «Экология» стоят 225 тысяч рублей.

Архитектурно-строительный университет рекордно поднял цену на «Дизайн» — с 308 до 344,7 тысячи рублей. Самыми дорогими техническими специальностями стали «Геодезия» и «Горное дело» с ценником 218,4 тысячи рублей. Университет биотехнологий держит более доступные цены: максимальная стоимость семестра на экономических направлениях достигает 105 тысяч рублей, а меньше всего платят будущие зоотехники и ветеринарные эксперты.

Ранее сообщалось, что новосибирские студенты создают систему управления протезом руки силой мысли.