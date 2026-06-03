Новосибирских пенсионеров предупредили о новых штрафах на дачах

С 1 июня для пенсионеров, владеющих дачами и загородными участками, напомнили о правилах содержания земли, а также о действующих налоговых послаблениях.

Одним из оснований для штрафа могут стать заросли опасных сорняков. Речь идет, в частности, о борщевике и других крупных сорных растениях. Если они занимают значительную часть участка и создают угрозу, собственнику может грозить административное наказание.

Также внимание контролирующих органов могут привлечь заброшенные земельные участки. Если земля долго не используется по назначению и не обрабатывается, владельцу могут назначить штраф, размер которого зависит от кадастровой стоимости участка.

В то же время для пенсионеров продолжают действовать налоговые льготы. Они освобождаются от уплаты земельного налога за шесть соток на одном участке. Если площадь участка не превышает 600 квадратных метров, налог платить не нужно.

Кроме того, пенсионеры могут не платить налог на один объект каждого вида недвижимости. Льгота распространяется на жилой дом, гараж и хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров.

Для применения некоторых льгот необходимо уведомить налоговые органы. Если этого не сделать, объект для предоставления вычета будет выбран автоматически.

Также в ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки. Среди них льготы по транспортному налогу, компенсации расходов на газификацию и другие виды помощи.

Специалисты рекомендуют владельцам участков следить за состоянием территории и своевременно уточнять информацию о действующих льготах в налоговой службе, МФЦ или органах социальной защиты.