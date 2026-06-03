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общество

Новосибирский фермер завладел миллионами квадратных метров заказника и застраивает побережье Чанов

Сиб.фм / Дмитрий Бизяев
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Кирзинский заказник стал объектом коррупционных скандалов, наказание за которые получило не столько его руководство, сколько природа и жители Барабинского района. После осуждения бывшего директора заказника Вячеслава Ермолика, который был приговорен к семи годам строгого режима, ситуация в заказнике лишь ухудшилась. Местные предприниматели, такие как Сергей Толстов, получили контроль над этой территорией, и теперь здесь активно ведется строительство, угрожающее уникальной экосистеме.

Кстати, Сергей Толстов стал одним из ключевых свидетелей обвинения по делу директора заказника, после посадки которого фермер смог развернуть в «Кирзинском» бизнес на полную катушку.

Главный редактор Сиб.фм побывал в заказнике и был шокирован увиденным. Еще до публикации этого материала о проверке по зафиксированным нами нарушения, а министр природы НСО Евгений Шестернин заявил, что лично поедет в заказник, чтобы разобраться в ситуации.

Подробности в расследовании Виктора Бобровникова:

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Виктор Бобровников
Главный редактор

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