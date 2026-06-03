Новосибирский ХК «Сибирь» пополнил состав двумя защитниками

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двух новых защитников. В команду пришли 18-летний Даниил Волков и канадский игрок Даррен Диц.

Волков перешёл в новосибирский клуб в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда получила компенсацию за сделку.

Молодой защитник является воспитанником омского хоккея. Профессиональную карьеру он начал в системе уфимского «Толпара». В Молодёжной хоккейной лиге Волков провёл 111 матчей. Он забросил 7 шайб и сделал 32 результативные передачи.

Также хоккеист выступал за «Торос» в ВХЛ. Там он сыграл 32 матча и отдал одну голевую передачу.

Вторым новичком стал 31-летний канадский защитник Даррен Диц. Контракт с ним рассчитан на два года.

Диц дебютировал в НХЛ в сезоне 2015/2016. Тогда он провёл 13 матчей и набрал 5 очков.

Основную часть карьеры защитник провёл в КХЛ. Он играл за «Барыс», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист» и минское «Динамо». Всего в лиге он провёл 548 матчей, забросил 94 шайбы и сделал 173 передачи.

В составе ЦСКА Диц дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах.