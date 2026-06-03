Новосибирский Роспотребнадзор отреагировал на отравление детей в парке «Джунгли сити»

Управление Роспотребнадзор по Новосибирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщений о массовом ухудшении самочувствия детей в парке «Джунгли Сити».

Поводом для проверки стала информация о том, что несколько детей почувствовали недомогание после празднования выпускных из детских садов в развлекательном центре.

Специалисты ведомства проводят комплексную проверку. В частности, изучаются все этапы организации питания и проведения мероприятий. Также оценивается соблюдение санитарных норм, условия хранения и перевозки продуктов, а также возможные пути распространения инфекции среди участников праздника.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам эпидемиологического расследования и лабораторных исследований будут приняты необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Окончательные выводы специалисты сделают после завершения всех проверочных мероприятий и получения результатов анализов.