«Новые люди» предложили ввести бесплатную парковку для беременных в Новосибирске

Дать беременным право бесплатно пользоваться муниципальными парковками — с такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Новосибирской области, замруководителя фракции «Новые люди» Марат Сафаров. Его предложение связано с тем, что женщинам на поздних сроках беременности приходится часто посещать медучреждения. При этом в Новосибирске остро не хватает мест на бесплатных парковках, а пройти 300–500 метров беременным не всегда просто, особенно зимой, когда на улицах гололёд.

«Реальная поддержка демографии заключается не только в крупных государственных проектах, но и в тех мелочах, которые не требуют больших затрат из бюджета. Например, бесплатных парковках возле перинатальных центров и других медучреждений. Для беременных это не просто комфорт, а вопрос безопасности и доступности медицинской помощи, особенно в холодное время года», — говорит Марат Сафаров.

Он добавил, что на данный момент в России не распространена подобная практика. В большинстве регионов льготные места для будущих мам не предусмотрены: без оплаты парковаться могут только инвалиды или многодетные семьи.При этомбесплатные парковки для семей с детьми или беременных появляются благодаря частной инициативе — например, возле торговых центров. Новосибирск может стать одним из первых городов России, которые вводят новую меру поддержки на муниципальном уровне.

Для получения льготы не потребуется лишней бюрократии: разрешение будут выдавать на основе документа, подтверждающего беременность.

«Новые люди» продвигают ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку материнства и детства по всей стране. Например, это бесплатные медицинские обследования для пар, которые только готовятся завести детей. Это поможет улучшить репродуктивное здоровье и снизить риски врождённых заболеваний у детей. Отдельное внимание в повестке «Новых людей» уделяется программам по восстановлению женщин после родов и укреплению детского иммунитета. Все эти меры в совокупности позволят сохранить здоровье мамы и малыша.