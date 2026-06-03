Опубликовано фото задержания фальшивого председателя новосибирского СХПК из-за присвоения 130 млн рублей

3 июня стало известно о возбуждении уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении 500 пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Верх-Мильтюшихинский». В распоряжении Сиб.фм оказалось фото задержания главного фигуранта дела – председателя СХПК Егора Набережного. По версии следствия, председателем тот стал незаконно, а в дальнейшем и сыграл ключевую роль в присвоении активов кооператива.

Напомним, речь идёт о рейдерском захвате сельскохозяйственного кооператива «Верх-Мильтюшихинский» в Черепановском районе. Общий ущерб потерпевшие оценили в сумму, превышающую 130 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, схема заработала ещё в апреле 2019 года. Тогда организовали собрание пайщиков, на котором незаконно избрали нового председателя. К голосованию привлекли посторонних людей, не имевших никакого отношения к кооперативу. После этого свежеиспечённое руководство запустило процесс исключения из рядов кооператива настоящих хозяев. За короткий срок из списков вычеркнули более 500 человек. Их доли тут же перешли в чужие руки, а вместе с ними — права на сельхозземли общей площадью более 8 тысяч гектаров и всю недвижимость: телятники, технику и прочие активы.

Прокуратура региона сообщила Сиб.фм, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали незаконно избранного председателя и его сообщника. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Юрист Андрей Мисливец, представляющий интересы обманутых пайщиков, в разговоре с Сиб.фм назвал произошедшее классическим рейдерским захватом. По его словам, новый председатель целенаправленно создавал кредиторскую задолженность, что в итоге привело кооператив к банкротству и полной утрате активов. Мисливец также добавил, что в состав преступной группы, по имеющимся данным, входит и депутат земского собора Яков Бахман. По словам юриста, Бахман тоже задержан.

Ранее сообщалось, что мошенники присвоили активы новосибирского СХП «Верх-Мильтюшихинский» стоимостью боле 130 млн рублей.