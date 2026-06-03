Почти 400 кубометров мусора вывезли с улиц Новосибирска за сутки

За минувшие сутки дорожные и коммунальные службы Новосибирска провели масштабную уборку города. Как отчитались в мэрии, с улиц вывезли 398 кубометров мусора, а также 434 тонны грязи и смета. На линию вышли 398 единиц спецтехники, которым помогал 301 дорожный рабочий.

Основные силы бросили на мойку и очистку. Специалисты отмыли 1341 километр дорог и тротуаров, попутно приведя в порядок 65 остановок общественного транспорта и 177 дорожных знаков. Несколько километров ограждений также не остались без внимания. Параллельно шла механизированная и ручная уборка: коммунальщики подмели 851 километр дорог и пешеходных зон, очистили 110 парковок, 518 остановок вместе с заездными карманами и 59 пешеходных переходов.

Кроме того, город приводили в порядок и визуально. За сутки в Новосибирске скосили траву на площади в 20 гектаров, обрезали лишние ветки и поросль, восстановили 842 погонных метра дорожного полотна и нанесли 1240 погонных метров свежей разметки.

Ранее сообщалось, что комплексная уборка улиц началась в Новосибирске.