Пользователи «яблока» получили еще один вариант бесконтактной оплаты

Способ бесконтактной оплаты с помощью технологии от НСПК стал доступен пользователям iPhone. Как сообщили представители ВТБ в ходе ПМЭФ-2026, работа системы основана на технологии «Bluetooth Low Energy» для обмена платежными данными между терминалом и смартфоном покупателя. Она позволяет проводить платежи бесконтактно, не требует подключения к Интернету и выступает в качестве альтернативы Apple Pay.

Активировать функцию можно в банковском приложении, привязав нужную карту к сервису от НСПК. Во время оплаты достаточно включить Bluetooth на смартфоне, открыть сервис, выбрать необходимую карту и подтвердить операцию. Этот способ доступен при оплате через терминалы разных банков, число подключенных к работе с сервисом терминалов будет расти.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, бесконтактная оплата занимает уже четверть рынка платежей и будет развиваться.