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общество

Правоохранители раскрыли убийство таксиста в Новосибирской области спустя 12 лет

Фото: Сиб.фм / СК по Новосибирской области
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В Новосибирск доставили осуждённого, который отбывал наказание в Иркутской области. Его подозревают в причастности к жестокому убийству, совершённому в 2014 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в ноябре 2014 года в лесу возле посёлка Станционно-Ояшинский обнаружили автомобиль. Рядом с машиной нашли тело 51-летнего владельца с признаками насильственной смерти. Тогда установить подозреваемых не удалось.

Спустя годы дело пересмотрели в рамках расследования преступлений прошлых лет. Следователи и криминалисты провели дополнительные экспертизы. В 2026 году у одного из осуждённых взяли генетический материал.

Экспертиза показала совпадение ДНК с образцами, найденными на месте преступления. После этого расследование возобновили.

По версии следствия, двое мужчин планировали уехать из Новосибирска в Читу и воспользовались услугами частного извозчика. В пути они напали на водителя и нанесли ему смертельные ранения, после чего скрылись.

Второго участника нападения пока не установили. Следственные действия продолжаются.

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Игорь Кириченко
Журналист

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