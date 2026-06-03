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общество

Ректором СГУВТ в Новосибирске официально назначен Сергей Мочалин

Фото: СГУВТ / опубликовано на Сиб.фм
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С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта стал кандидат технических наук, доцент Сергей Мочалин. Информация об этом появилась в сервисе Контур.Фокус.

Прежде, с конца января 2026 года, он занимал пост исполняющего обязанности руководителя вуза. В пресс-службе университета тогда отмечали, что Мочалин прошёл путь от студента до проректора и директора института «Морская академия», зарекомендовав себя как инициативный управленец, успешно совмещающий административную деятельность с практической подготовкой курсантов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской консерватории единогласно выбрали ректором Вячеслава Стародубцева. Выборы прошли в знаменательный для учебного заведения год: в 2026-м этот вуз празднует 70-й день рождения.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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