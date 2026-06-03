Роспотребнадзор Новосибирска проверил 217 проб рыбы и нашёл опасные партии

В первом квартале 2026 года Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело масштабную проверку качества рыбной продукции и морепродуктов.

В лабораторию отправили 217 проб. Их изучали по нескольким направлениям: 68 образцов проверили по санитарно-химическим показателям, 38 — по физико-химическим, ещё 11 прошли микробиологические тесты. В единичных случаях специалисты зафиксировали несоответствие гигиеническим нормативам. Итогом контрольных мероприятий стало приостановление реализации четырёх партий общим весом 11 килограммов.

Особую тревогу у специалистов вызывает несанкционированная уличная торговля. В ведомстве подчёркивают, что покупка рыбы с рук в местах стихийной торговли может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья. Безопасную продукцию советуют искать только в стационарных магазинах, где продавец по первому требованию обязан предъявить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара.

Чтобы не ошибиться с выбором, покупателю стоит внимательно изучать упаковку. На ней должны быть указаны наименование продукта, состав, масса, дата изготовления, срок годности, условия хранения, данные об изготовителе, пищевая ценность и информация о сертификации. Если берёте свежую или охлаждённую рыбу, оцените её внешний вид: у качественной тушки глаза чистые и прозрачные, мякоть упругая, запах естественный, без примеси затхлости или аммиака. Жабры должны быть ярко-красными, а чешуя — блестящей и плотно прилегающей. В региональном Роспотребнадзоре заверяют, что контроль за качеством рыбной продукции остаётся постоянным.

Ранее сообщалось, что рыба в Новосибирской области подорожала на 60 рублей за год.