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общество

В Мошковском районе Новосибирской области утонул 70-летний пациент психоневрологического интерната

Фото: Сиб.фм / Фото: Центр ГО, ЧС и ПБ по региону
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Первого июня в Мошковском районе Новосибирской области произошла трагедия на воде. Жертвой стал 70-летний мужчина, проходивший лечение в психоневрологическом интернате. В тот день он вместе с приятелем отправился на рыбалку в село Успенка, расположившись на берегу притока реки Обь. Однако отдых обернулся несчастьем.

Как рассказали в пресс-службе Центра ГО, ЧС и ПБ региона, пенсионер решил перебраться на противоположный берег. Во время перехода он споткнулся, рухнул в воду и мгновенно попал под сильное течение, которое не оставило ему шансов выбраться самостоятельно. На место происшествия незамедлительно вызвали Новосибирский поисково-спасательный отряд. Спасатели приступили к розыску: водолазы погружались под воду и методично обследовали речное дно. Спустя непродолжительное время тело погибшего было обнаружено.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков утонули под Новосибирском за выходные.

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Кристина Уколова
Журналист

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