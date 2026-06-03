В Мошковском районе Новосибирской области утонул 70-летний пациент психоневрологического интерната

Первого июня в Мошковском районе Новосибирской области произошла трагедия на воде. Жертвой стал 70-летний мужчина, проходивший лечение в психоневрологическом интернате. В тот день он вместе с приятелем отправился на рыбалку в село Успенка, расположившись на берегу притока реки Обь. Однако отдых обернулся несчастьем.

Как рассказали в пресс-службе Центра ГО, ЧС и ПБ региона, пенсионер решил перебраться на противоположный берег. Во время перехода он споткнулся, рухнул в воду и мгновенно попал под сильное течение, которое не оставило ему шансов выбраться самостоятельно. На место происшествия незамедлительно вызвали Новосибирский поисково-спасательный отряд. Спасатели приступили к розыску: водолазы погружались под воду и методично обследовали речное дно. Спустя непродолжительное время тело погибшего было обнаружено.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков утонули под Новосибирском за выходные.