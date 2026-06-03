В Москве на некоторых АЗС ввели лимиты на продажу топлива

В Москве на отдельных автозаправочных станциях начали действовать ограничения на продажу топлива. Об этом сообщает MSK1.RU.

В Троицке установили лимиты: не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки.

Представители сети ОРТК сообщили, что ограничения начали действовать с 30 мая. Срок их завершения пока не определён. В компании объяснили меры текущей рыночной ситуацией.

Крупные топливные компании также прокомментировали возможное расширение практики. В «Роснефти» и «Татнефти» не исключили появления подобных ограничений на отдельных станциях.

В «Лукойле» уже действует лимит — до 100 литров бензина на клиента. Ограничений на дизельное топливо там нет.

В «Газпроме» сообщили о действующем диапазоне лимитов от 100 до 150 литров на одну заправку в Москве.

При этом столичный департамент торговли и услуг пока не дал официальных комментариев по ситуации.