В Новосибирске крупный гипермаркет вытеснил «О’КЕЙ» из ТЦ «Аура»

В крупном новосибирском торгово-развлекательном центре сменится «продуктовый якорь».

Гипермаркет «О’КЕЙ», работающий в ТРЦ «Аура» с момента открытия комплекса в 2011 году, уступит место гипермаркету «Лента». Смена вывески произойдет до конца 2026 года в рамках масштабной сделки по покупке сети «О’КЕЙ» компанией «Лента».

Как сообщили в пресс-службе «Ленты», в периметр сделки войдут 75 гипермаркетов «О’КЕЙ» с совокупной торговой площадью 478 тыс. кв. м, а также 4 арендованных распределительных центра общей площадью 107 тыс. кв. м. Магазины расположены в шести федеральных округах России, включая Северо-Западный (25 магазинов), Центральный (17 магазинов), Южный (13 магазинов), Сибирский (7 магазинов), Приволжский (7 магазинов) и Уральский (6 магазинов).

До конца 2026 года, по данным «Ленты», планируется завершить интеграцию приобретённой сети: ребрендинг большинства магазинов под бренд «Гипер Ленты». Это касается и магазина «О’КЕЙ» в ТРЦ «Аура», уточнили в компании.

Напомним, гипермаркет «О’КЕЙ» работает в «Ауре» с момента запуска торгового центра в 2011 году — почти 15 лет. Всё это время он оставался одним из ключевых арендаторов и «продуктовым якорем» комплекса.

Уход «О’КЕЙ» — лишь одна из последних перемен в пуле арендаторов ТРЦ. Ранее стало известно, что в январе 2026 года в «Ауре» закрылись рестораны «Иль Патиро» и «Шикари» федерального холдинга «Росинтер». В 2025 году торговый центр также покинули кофейня новосибирской сети PRIMETIME COFFEE, кофейня красноярской сети Green House и какао-бар Mr. Konfetkin («Мистер Конфеткин»).

Вместе с тем, ротация арендаторов идёт в обе стороны. Летом 2025 года в «Ауре» открылась кофейня федеральной сети Stars Coffee, в декабре 2025 года — ресторан итальянской кухни «Остерия Марио», а в июне 2026 года готовится к запуску франчайзинговый ресторан «THE БЫК». Кроме того, в 2026 году в ТРЦ намечено открытие фитнес-центра федеральной сети DDX.

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