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общество

В Новосибирске на улице Зыряновской высадили молодые дубы и обновили территорию

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
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В Октябрьском районе Новосибирска начали благоустройство территории на улице Зыряновской. Работы провела районная администрация вместе с партнёрскими организациями.

На участке возле пересечения улиц Зыряновской и Восход уже высадили 10 молодых дубов. Для озеленения выбрали двухлетние саженцы.

Глава района Яков Чагин отметил, что этот участок считается одним из самых загруженных транспортных узлов города. По его словам, в будущем здесь хотят создать ухоженную зелёную территорию.

Перед посадкой деревьев рабочие убрали старые насаждения. Также на участке уложили плодородный грунт и установили новый бордюрный камень.

В администрации считают, что высаженные дубы станут основой новой зелёной зоны.

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Игорь Кириченко
Журналист

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