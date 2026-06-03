82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 10:05
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 10:05
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 09:33
общество

В Новосибирске пенсионерка отсудила у магазина 10 тысяч рублей за бракованный телефон

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

83-летняя жительница Новосибирска взыскала с магазина 10 тысяч рублей за неисправный сотовый телефон. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В сентябре 2025 года пенсионерка приобрела телефон Xenium X300 за 2 849 рублей. Когда женщина начала им пользоваться, то выяснилось, что аккумулятор быстро разряжается, а собеседника периодически не слышно.

Сибирячка обратилась в магазин с требованием вернуть деньги за некачественный товар. Однако продавец вместо возврата выполнил ремонт, заменив динамик, и предложил забрать телефон. Женщина не согласилась и повторно потребовала возврата средств, но магазин ответил отказом.

В марте 2026 года покупательница подала иск о защите прав потребителя, требуя взыскать стоимость телефона, неустойку 1168 рублей и моральный вред 2000 рублей. Представитель магазина в суд не явился.

Мировой судья участка №9 Ленинского района удовлетворил иск в полном объёме. С магазина взыскано в общей сложности 10051 рубль, включая штраф. Решение вступило в законную силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.