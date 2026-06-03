В Новосибирске продают мужскую цепь с крестом за 1,3 млн рублей

На одной из площадок с объявлениями в Новосибирске появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу массивную золотую цепь с крестом за 1,3 миллиона рублей.

Согласно описанию, украшение выполнено из золота 585-й пробы. Общий вес цепи и креста составляет 135,7 грамма. Длина изделия — 65 сантиметров.

Продавец утверждает, что украшение изготовили по индивидуальному заказу в одной из новосибирских ювелирных мастерских. Цепь выполнена в плетении «московский бит».

Изделие находится в новом состоянии. Оно предназначено для мужчин и не имеет вставок из драгоценных камней.

Объявление было опубликовано 10 мая и уже привлекло внимание пользователей, заинтересованных в дорогих ювелирных украшениях.