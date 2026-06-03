82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 10:05
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 10:05
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 06:30
общество

В Новосибирске продают мужскую цепь с крестом за 1,3 млн рублей

Фото: Сиб.фм / сайт объявлений
Подпишитесь на Telegram-канал

На одной из площадок с объявлениями в Новосибирске появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу массивную золотую цепь с крестом за 1,3 миллиона рублей.

Согласно описанию, украшение выполнено из золота 585-й пробы. Общий вес цепи и креста составляет 135,7 грамма. Длина изделия — 65 сантиметров.

Продавец утверждает, что украшение изготовили по индивидуальному заказу в одной из новосибирских ювелирных мастерских. Цепь выполнена в плетении «московский бит».

Изделие находится в новом состоянии. Оно предназначено для мужчин и не имеет вставок из драгоценных камней.

Объявление было опубликовано 10 мая и уже привлекло внимание пользователей, заинтересованных в дорогих ювелирных украшениях.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.